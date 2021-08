F1, Carlos Sainz: "McLaren più forte di noi"

Carlos Sainz arriva al GP di Spa sull’onda dell’entusiasmo dopo il terzo posto nel GP d’Ungheria, dove è stato in grado di salire sul podio a causa della squalifica subita dopo la gara dal pilota Aston Martin Sebastian Vettel, ma comunque abbastanza comunque a permettergli di superare di 3 punti in classifica il compagno di squadra Charles Leclerc.

Gran prima stagione in Rosso per lo spagnolo, favorito evidentemente dalle tantissime sfortune accorse al Predestinato Leclerc. Sia in pista sia nel mondiale costruttori (dove sono appaiate a pari punti), ora i principali rivali della scuderia di Maranello sono le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Queste sono state le parole di Sainz a Sky Sport in merito alla rivalità con McLaren:

“Questo è un circuito nel quale vedi i due rettilinei e sai già – a prima vista – che la Mclaren sarà un po’ più forte di noi – ha ammesso il figlio d’arte iberico – ma come abbiamo visto nelle ultime gare, i GP poi li devi correre, perché puoi avere anche tante sorprese”.

OMNISPORT | 26-08-2021 17:46