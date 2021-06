F1, Carlos Sainz: “Red Bull Ring pista molto bella"

Come ogni giovedi si apre il weekend dei motori con le consuete conferenze stampa dei piloti. Del resto oggi è vigilia delle prime prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round della stagione.

Carlos Sainz, neo alfiere ferrarista, è reduce da un deludente 11° posto al Paul Ricard alla guida della Ferrari, quindi ha chiaramente grande voglia di riscatto in vista del double-header austriaco. L’obiettivo è tornare a battagliare con la McLaren e tornare ad entrare in Top 10 per riconquistare punti preziosi sia per la classifica piloti che costruttori.

“Il Red Bull Ring è una pista molto bella. Il DRS è molto efficace perché i due rettilinei sono uno dopo l’altro. Il giro è molto veloce e in particolare le ultime due curve sono interessanti. Qui non puoi permetterti di sbagliare una curva, perché un decimo fa tanto. Dal punto di vista del pilota è una delle piste più impegnative”, ha spiegato Sainz alla stampa.

“In Francia non ci aspettavamo un weekend così difficile. I problemi sull’anteriore ci hanno penalizzato parecchio. Durante questi giorni abbiamo analizzato i dati a Maranello, per capire il comportamento della vettura e cercare di fare meglio”, racconta il pilota iberico della Rossa.

“In questi giorni abbiamo fatto varie riunioni interne anche con Mattia. Il team ha realizzato diverse investigazioni per analizzare altre strade di set up, utili per trovare le prestazioni e massimizzare i risultati nel fine settimana“, conclude il 26enne di Madrid.

