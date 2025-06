F1 classifica piloti e costruttori dopo Barcellona: Piastri allunga su Norris, Verstappen perde punti, Leclerc risale

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Spagna a Barcellona vinto da Piastri su Norris e Leclerc con Hamilton sesto e Verstappen penalizzato

In un finale concitato e quanto mai divertente resta la doppietta della McLaren che fa uno-due al Gran Premio di Spagna con la vittoria di Oscar Piastri in parata su Lando Norris. L’australiano si prende anche un +7 in classifica per un totale di +10 sull’inglese. Chi perde terreno è invece Max Verstappen penalizzato e mazziato. Fa buoni punti Leclerc, pochi per Hamilton. Ossigeno per la Sauber con Hulkenberg mentre si sblocca Alonso.

La cronaca e il report del GP di Spagna

F1, classifica piloti dopo il Gp di Spagna

Oscar PIASTRI (McLaren) – 186 punti Lando NORRIS (McLaren) – 176 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 137 punti George RUSSELL (Mercedes) – 111 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 94 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 71 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 48 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Barcellona

McLaren – 362 punti Ferrari – 165 punti Mercedes – 159 punti Red Bull – 144 punti Williams – 54 punti

F1, calendario: finalmente una sosta, poi Gp Canada

Una bella tripletta per festeggiare il ritorno della Formula 1 in Europa. Dopo tre gare in fila, Imola, Monaco e Barcellona il calendario del Mondiale 2025 di F1 finalmente offre una sosta, la prossima settimana il circus si riposa un po’. Per poi cambiare nuovamente continente con il classico appuntamento di metà giugno, si torna oltreoceano, a Montreal per il Gran Premio del Canada nel week end 13-15 giugno.