F1, classifica piloti e costruttori Gp Arabia: Piastri si prende la testa del Mondiale. Leclerc risale, Hamilton no

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Arabia Saudita vinto da Piastri che va in testa mentre Leclerc regala il primo podio alla Ferrari, Hamilton continua ad arrancare

La quinta vittoria in carriera raccolta nel Gran Premio di Arabia Saudita lancia definitivamente Oscar Piastri per la prima volta in vetta al Mondiale piloti di F1. Superato in classifica Lando Norris che paga amaramente l’ennesima incertezza in qualifica mentre raccoglie comunque ottimi punti Max Verstappen secondo a Jeddah. Festeggia il primo podio in gara la Ferrari con Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton continua a vivacchiare, molto meglio Antonelli e Russell con le due Mercedes che mettono altri punti in cascina.

La cronaca e il report del GP dell’Arabia Saudita

F1, classifica piloti

Oscar PIASTRI (McLaren) – 99 punti Lando Norris (McLaren) – 89 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 87 punti George RUSSELL (Mercedes) – 73 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 47 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 38 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 31 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori

McLaren – 188 punti Mercedes – 111 punti Red Bull – 89 punti Ferrari – 78 punti Haas – 25 punti

F1, calendario: finalmente pausa, a maggio Gp Miami con Sprint

In pista anche a Pasqua, la F1 finalmente si prende una pausa. La settimana prossima il circus si riposa dopo tre gare di fila, Giappone, Bahrain e Arabia. Il calendario del Mondiale 2025 ci rimanda al mese di maggio. Si cambia continente, si lascia l’Oriente, si va negli Stati Uniti per la prima tappa stelle e strisce, dal 2 al 4 maggio si correrà il Gran Premio di Miami dove tornerà anche la Sprint Race al sabato.