F1 diretta GP Arabia Saudita LIVE: Verstappen dalla pole, Leclerc a caccia del podio, Hamilton ci prova

Cronaca in diretta

Max Verstappen parte dalla pole position, la sua seconda in stagione dopo quella timbrata in Giappone. Il campione del mondo in carica ha beffato per 10 millesimi la McLaren di Oscar Piastri nel Q3.

In seconda fila partono la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc, più lento di quasi 4 decimi rispetto a SuperMax. Il monegasco si è detto insoddisfatto della prestazione, lamentando mancanza di potenziale per la sua SF-25.

Lewis Hamilton, in grande difficoltà nelle prove libere, scatterà dalla settima piazza. Mentre Lando Norris, leader del Mondiale, dovrà partirà dalla decima posizione dopo essere finito in barriera nel Q3.

Come detto, Norris si presenta sul tracciato di Gedda in testa alla classifica Piloti con 77 punti, ma è tallonato dal compagno di squadra, Oscar Piastri, secondo a quota 74 e reduce da un bellissimo trionfo a Suzuka. Terza piazza per Max Verstappen (69), quarta per George Russell (63), quinta per Charles Leclerc (32), che in Giappone e Qatar ha fatto registrare le migliori prestazioni dell'anno della Ferrari, centrando il quarto posto in entrambe le gare.

Lando Norris (77 pt.) Oscar Piastri (74 pt.) Max Verstappen (69 pt.) George Russell (63 pt.) Charles Leclerc (32 pt.)

1ª fila 1. Max Verstappen 1:27.294

Red Bull 2. Oscar Piastri 1:27.304

McLaren 2ª fila 3. George Russell 1:27.407

Mercedes 4. Charles Leclerc 1:27.670

Ferrari 3ª fila 5. Kimi Antonelli 1:28.066

Mercedes 6. Carlos Sainz 1:28.164

Williams 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:28.201

Ferrari 8. Yuki Tsunoda 1:28.204

Red Bull 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:28.367

Alpine 10. Lando Norris s.t.

McLaren 6ª fila 11. Alexander Albon 1:28.109

Williams 12. Liam Lawson 1:28.191

Racing Bulls 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:28.303

Aston Martin 14. Isack Hadjar 1:28.418

Racing Bulls 8ª fila 15. Oliver Bearman 1:28.648

Haas 16. Lance Stroll 1:28.645

Aston Martin 9ª fila 17. Jack Doohan 1:28.739

Alpine 18. Nico Hülkenberg 1:28.782

Kick Sauber 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:29.092

Haas 20. Gabriel Bortoleto 1:29.482

Kick Sauber