F1, classifica piloti e costruttori Gp Bahrain: Piastri in scia a Norris, Leclerc e Hamilton fanno un po' di punti

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Bahrain vinto da Piastri davanti a Russell e Norris, raccolgono un po' di punti Leclerc e Hamilton

La vittoria di Oscar Piastri nel Gran Premio del Bahrain spinge il pilota australiano vicino al primo posto del Mondiale piloti dove il suo compagno di scuderia, Lando Norris ha solo 3 punti di vantaggio. Perde un po’ terreno Verstappen oggi imbottigliato e solo sesto, resta in cima George Russell oggi secondo. Risalgono un po’ la china i due piloti Ferrari, Leclerc ed Hamilton che oggi hanno chiuso a ridosso del podio ma il ritardo delle rosse è ancora alto.

La cronaca e il report del GP del Bahrain

F1, classifica piloti

Lando NORRIS (McLaren) – 77 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 74 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 69 punti George RUSSELL (Mercedes) – 63 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 32 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 30 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 25 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori

McLaren – 151 punti Mercedes – 93 punti Red Bull – 71 punti Ferrari – 57 punti Haas – 20 punti

F1, calendario: Gp Arabia completa a Pasqua il trittico d’Oriente

Non conosce sosta la Formula 1. Nemmeno a Pasqua. Il calendario del Mondiale 2025 mette di fronte il circus ad una tripletta di gare di cui il Giappone è stato l’inizio, il Bahrain il secondo passo. E allora si torna in pista già nel prossimo fine settimana, si corre sul circuito di Jeddah dove dall’18 al 20 aprile si correrà il Gran Premio di Arabia Saudita. Ed è lì che ci saremo per darci gli auguri magari con una sorpresa rossa…