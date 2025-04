F1 diretta GP Bahrain LIVE: Piastri tiene la prima posizione, Leclerc si pianta in partenza, è quarto

Cronaca in diretta

Pole position per Piastri, davanti alla Ferrari di Leclerc (che ha preso la posizione di Russell, penalizzato), con il britannico terzo. Gasly quarto, solo quarta fila per Verstappen.

PARTITI! Al via il quarto Gran Premio di questa stagione, Piastri primo, Russell secondo, che inizio anche per Norris!

GIRO 4. Attenzione che stanno valutando una falsa partenza per Norris, che si era schierato troppo avanti in griglia. Per lui una probabile penalitá.

C’è una Ferrari in prima fila nel Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Così Charles Leclerc che ha beneficiato della penalizzazione di Russell per affiancare la McLaren di Oscar Piastri in pole. Antonelli penalizzato pure lui parte 5° davanti a due pezzi grossi come Verstappen e Hamilton solo nono con l’altra rossa. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (62 pt.) Max Verstappen (61 pt.) Oscar Piastri (49 pt.) George Russell (45 pt.) Kimi Antonelli (30 pt.)

Oscar Piastri ha fatto la pole position del Gran Premio del Bahrain. In una Q3 davvero strana che ha visto l’altra McLaren favorita, quella di Lando Norris chiudere solo al 6° posto con grande delusione. Dai due volti anche la qualifica della Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso in seconda fila col terzo tempo alle spalle della Mercedes di Russell e davanti a quella del sempre ottimo Kimi Antonelli e della sorprendente Alpine di Gasly, Male, malissimo Lewis Hamiton che non ha trovato il guizzo ed ha chiuso solo 9° alle spalle di un altro deluso, Max Verstappen settimo. Addirittura l’inglese è anche dietro Sainz.

Ma ancora una volta la scure delle verifiche si abbatte sulla Formula 1. Entrambi i piloti della Mercedes sono stati penalizzati. George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono stati arretrati di una posizione rispetto alle qualifiche sullo schieramento del Gran Premio del Bahrain. La loro colpa? Essere scattati prima del via degli stewards dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Ocon in Q2. Cambia quindi la griglia di partenza con la Ferrari di Charles Leclerc che passa in prima fila al fianco di Oscar Piastri.

Il Gran Premio del Bahrain si disputa sull’omonimo Circuito Internazionale. Sono previsti 57 giri. Semafori spenti alle 17.00 di domenica 13 aprile 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:29.841

McLaren 2. Charles Leclerc 1:30.175

Ferrari 2ª fila 3. George Russell* 1:30.009

Mercedes 4. Pierre Gasly 1:30.216

Alpine 3ª fila 5. Kimi Antonelli* 1:30.213

Mercedes 6. Lando Norris 1:30.267

McLaren 4ª fila 7. Max Verstappen 1:30.423

Red Bull 8. Carlos Sainz 1:30.680

Williams 5ª fila 9. Lewis Hamilton 1:30.772

Ferrari 10. Yuki Tsunoda 1:31.303

Red Bull 6ª fila 11. Jack Doohan 1:31.245

Alpine 12. Isack Hadjar 1:31.271

Racing Bulls 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:31.886

Aston Martin 14. Esteban Ocon s.t.

Haas 8ª fila 15. Alexander Albon 1:32.040

Williams 16. Nico Hülkenberg 1:32.067

Kick Sauber 9ª fila 17. Liam Lawson 1:32.165

Racing Bulls 18. Gabriel Bortoleto 1:32.186

Kick Sauber 10ª fila 19. Lance Stroll 1:32.283

Aston Martin 20. Oliver Bearman 1:32.373

Haas

*Russell e Antonelli penalizzati di una posizione