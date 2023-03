Il due volte campione del mondo e vincitore anche in Bahrain con la Red Bull spera che Fernando Alonso possa arrivare al successo

07-03-2023 14:00

Sul podio erano insieme, Max Verstappen e Fernando Alonso. Come era capitato solo una volta, nel 2021 in Qatar. Tra di loro c’era Sergio Perez, compagno di squadra del due volte campione del mondo con la Red Bull. Tutti si sarebbero aspettati una tuta rossa in terza posizione, ossia un ferrarista, invece è spuntata la Aston Martin del 41enne spagnolo, tornato ad alti livelli.

Verstappen: “ Alonso si merita di vincere un Gran Premio”

Forse magnanimo perché si sente decisamente migliore di tutti, Verstappen a sorpresa ha augurato a un rivale, a quel rivale – ossia Fernando Alonso – di poterci stare lui sul gradino più alto del podio, almeno in un Gran Premio: “Lo spero anche per Fernando perché ha vissuto alcuni anni in cui non c’era la possibilità di lottare davanti, quindi sono felice di vederlo seduto qui già in gara uno”.

Parole che non sono usuali per un animale da vittoria come Max. Ma le circostanzia meglio successivamente: “Penso che, come ho già detto, all’Aston Martin abbiano davvero lo spirito e la grinta giusti; vogliono vincere e hanno assunto un sacco di brave persone. Quindi, credo che le cose possano solo migliorare per loro. Penso che per quest’anno sia difficile dire che riusciranno a competere per il campionato, ma le vittorie in gara sono sicuramente sul tavolo”.

Verstappen: “Successe anche a me…”

Manda indietro il nastro l’olandese: “Mi è capitato di trovarmi nella stessa situazione di Alonso, quando in alcune gare arrivavo a 20-40 secondi di distacco dai vincitori, e di vincere comunque due o tre gare all’anno, perché a volte si tratta di piste che si adattano molto bene alla tua macchina e tutto si combina e puoi vincere una gara, magari con un po’ di aiuto o di fortuna. Ma di sicuro hanno un pacchetto davvero forte. E ora, naturalmente, si tratta di svilupparlo ulteriormente”.

Alonso e Aston Martin, anche Perez applaude convinto

In Red Bull c’è una sorta di occhio benevolo per l’Aston Martin, che in fondo ha parecchio della più titolata scuderia. Così pure Sergio Perez, compagno di Verstappen, dice la sua in merito: “Sono innanzitutto molto felice di vedere Aston e Fernando qui, penso che sia stato un grande sforzo da parte loro, ed è fantastico vedere Fernando sul podio al suo esordio con la nuova squadra. Credo che abbiano un’ottima macchina, e saranno sicuramente dei contendenti in alcune piste. Si sa che le stagioni in Formula 1 sono estremamente lunghe, quindi tutto può succedere”.

Insomma, il Bahrain ha un po’ rimescolato le carte dietro alla Red Bull. Ora anche l’Aston Martin può dire la sua e Alonso – esaltato in Spagna come ai tempi d’oro – può sicuramente togliersi soddisfazioni se la scuderia continuerà nello sviluppo della macchina. Con buona pace anche della Ferrari e della Mercedes, che hanno un avversario in più.