F1, scontro Hamilton-Verstappen a Monza: Horner riaccende la polemica

Manca poco alla gara che vedrà in pista, nuovamente, i protagonisti di questa già tormentata stagione di F1: a Sochi dopo il crash di cui tutti parlano e che continua a dividere, si consumerà la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, protagonisti dell’incidente di Monza costato all’olandese della Red Bull tre posizioni in griglia dopo le qualifiche di Sochi. Una diatriba che continua a inquinare e a fomentare quella rivalità che, possiamo affermarlo, è ormai sedimentata tra le scuderie dei piloti e che si è solo acuita considerando quanto raccolto.

“Continuo a essere convinto che sia stato un incidente di gara dopo che Max aveva visto uno spazio per passare”, ha detto il team principal, Christian Horner, al quale fa eco Verstappen , che considera l’episodio di Monza da attribuito a tutto fuorché a un atto volutamente azzardato in gara.

Horner, intervistato da racingnews365.com, non ha negato che Verstappen abbia commesso una manovra ardua, o meglio una “mossa aggressiva” e che si sono visti “un pilota che cercava disperatamente di difendersi e un altro di attaccare, ma la sfortuna maggiore è stata la dinamica del contatto e il modo in cui la Red Bull si è sollevata”.

Il capo di Red Bull sottolinea che il suo pilota “abbia capito di poter avere un approccio diverso per giocarsi il Mondiale”, ma sottolinea che è nel giusto se “vedendo uno spazio, ci si butta dentro. L’occasione va colta quando si presenta”.

Una posizione condivisa, quella della scuderia, e che si riflette nelle parole che lo stesso pilota ha usato per spiegare la sua riflessione a posteriori.

“Credo ancora che il nostro di Monza sia stato un semplice incidente di gara. Ma la penalità di tre posizioni in griglia ormai c’è, e dobbiamo semplicemente farci i conti – ha spiegato -. Per tanti motivi il Gran Premio d’Italia non è stato la nostra giornata ideale, ma ora voglio solo pensare a Sochi. Per la gara in Russia nulla è ancora perso”.