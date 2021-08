F1, De Vries: “La vittoria può aprire le porte della Williams”

La vittoria in Formula E con la Mercedes non ha “placato” la voglia di Formula 1 di Nick De Vries, anzi ne ha amplificato stimoli e voglia. In una chiacchierata concessa al sito olandese Formule1.nl, il pilota olandese ha parlato dei programmi sportivi per la stagione 2022, precisando come il sogno, ovviamente, sarebbe quello di approdare nella categoria “regina” del motorsport.

La possibilità e forse anche indirittamente la strategia del pilota olandese è chiara: la Williams infatti, sarà quasi certamente costretta a salutare George Russell, in procinto di passare in Mercedes al fianco di Lewis Hamilton ed ecco come le porte della F1 potrebbero magicamente aprirsi proprio a De Vries.

“Ho letto alcuni messaggi di questi giorni e le belle parole che ha speso il capo della Mercedes nei miei confronti”, ha affermato l’olandese. “Onestamente non posso dire adesso come andrà il mio futuro, anche perchè riesco a controllare tutto da solo. Tutto gira attorno alle performance, si tratta dell’unica cosa che può influenzare la mia carriera nel motorsport. Se la Formula 1 è più vicina grazie alla vittoria in Formula E? Non lo so, anche se vincere aiuta tanto ad aprire nuove porte. Magari può contribuire, non so. Vedremo”.

