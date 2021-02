F1, diritto di veto di Hamilton? La Mercedes puntualizza

Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme anche nella stagione 2021.

L’annuncio del rinnovo del contratto del pilota inglese per il Mondiale che inizierà in Bahrain il prossimo 21 marzo è arrivato nella mattinata di lunedì 8 febbraio, venti giorni prima la data del 2 marzo, quella della presentazione ufficiale della W12 che punterà alla conquista dell’ottavo titolo costruttori consecutivo.

L’annuncio ha quindi spento i dubbi sul futuro del fuoriclasse di Stevenage, il cui legame con la scuderia di Brackley era scaduto lo scorso 31 dicembre.

La stessa Mercedes ha però tenuto a specificare poche ore dopo alcuni dettagli importanti sul nuovo contratto di Hamilton, cogliendo anche l’occasione per smentire la voce su un presunto diritto di veto che Lewis vanterebbe sulla scelta dei piloti per le prossime stagioni: “Hamilton non ha diritto di veto. La scelta dei piloti spetta al team” la secca smentita della scuderia attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale rispondendo ad alcune domande dei fans.

E poi ancora, in merito alla presunta opzione per il 2022 : “Si tratta di un accordo per un anno. La nostra attenzione è focalizzata sul 2021, ma i progetti per il 2022 verranno discussi a tempo debito”.

Sul tema ha preso la parola anche Toto Wolff, le cui dichiarazioni sono riportate da ‘Autosprint’: “Sulle clausole specifiche uscite dai media non so da dove venissero perché niente di tutto questo è vero. L’ho letto e l’ho trovato interessante, ma la verità è che non c’è stato un secondo di discussione su nessuna clausola specifica del pilota. Non l’ha mai chiesto negli ultimi otto anni ed è una decisione di squadra. E l’altra clausola sulla quota di compartecipazione alle entrate è venuta fuori dal nulla. Anche quella voce era priva di fondamento, quindi niente di tutto ciò ha mai fatto parte delle nostre discussioni”.

Del resto, lo stesso comunicato ufficiale della Mercedes con cui si annunciava il nuovo contratto di Hamilton era stato molto chiaro.

Si va quindi avanti per il momento solo per una stagione, quella in cui Hamilton inseguirà il record assoluto degli otto titoli Mondiali per staccare il mito Michael Schumacher, raggiunto nel 2020 in vetta alla classifica all time.

Inoltre, la scuderia avrà mano libera nella scelta dei piloti per il 2022, sia che Hamilton decidesse di rinnovare ancora, sia che a Braclkey si dovesse procedere con la scelta di uno o di due nuovi piloti.

OMNISPORT | 08-02-2021 16:27