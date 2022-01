F1, Domenicali: "Spero che rivalità Hamilton-Verstappen continui"

07-01-2022 16:20

C’è molta attesa per capire come sarà la nuova F1 che scatterà nel 2022. Se il 2021 ci ha tenuti incollati al teleschermo fino all’ultimo giro dell’ultima gara, la prossima stagione sarà quella della rivoluzione aerodinamica, ed è dunque possibile prevedere un circus magari più livellato e gare più combattute.

La nuova F1 scenderà in pista per la prima volta nei test programmati per il 23 e 25 febbraio a Barcellona, a cui seguiranno quelli del Bahrain dal 10 al 12 marzo. Il mondiale partirà poi sempre dal circuito Sakhir di Manama venerdì 18 marzo, con le prime prove libere della nuova stagione.

C’è molta attesa per conoscere se questa nuova F1 piacerà agli appassionati, e a essere curioso è anche lo stesso presidente Stefano Domenicali, che all’emittente tedesca Sport1 ha confidato anche di sperare che il dualismo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen continui ancora:

“L’obiettivo principale è dunque quello che le nuove macchine possano permettere a più piloti di lottare per le vittorie e per il campionato. Verstappen ha meritato il titolo. Non vedo l’ora di ammirarlo in pista come campione in carica della Formula 1, una situazione nuova per lui. Ha realizzato il suo sogno e sono curioso di capire come tornerà nel 2022″.

Sulla rivalità con Lewis Hamilton, Stefano Domenicali ha commentato: “Sicuramente ho la speranza che il loro duello possa continuare, ma ho anche il desiderio di vedere altri piloti far parte della battaglia per le prime posizioni. Attualmente abbiamo tanti giovani piloti talentuosi, una griglia di partenza molto forte”.

