F1, Domenicali: “Zhou porterà la Cina ad avere due GP"

02-12-2021 11:34

Antonio Giovinazzi non siederà più sulla monoposto dell’Alfa Romeo il prossimo campionato del mondo di F1, perchè al suo posto, Frank Vasseur e la direzione tecnica della scuderia franco-elvetica, hanno puntato sul cinese Zhou Guanyu. Sarà infatti lui ad affiancare Valtteri Bottas in griglia di partenza nel 2022.

In una chiacchierata concessa alle colonne del sito The-Race, Stefano Domenicali ha parlato dell’effetto “Zhou” in calendario, ovvero con la Cina che potrebbe contare su un doppio appuntamento in calendario, proprio a partire dalle prossime stagioni.

Secondo quanto dichiarato dal Manager italiano, diverse città cinesi hanno avanzato un’interessamento verso la Formula 1, proponendo già progetti e novità.

“È molto realistico per il Paese avere un secondo Gran Premio in futuro”, ha affermato il Presidente e CEO di Liberty Media. “Posso dirvi che abbiamo già ricevuto interesse da un’altra città per avere un ulteriore Gran Premio in Cina. Sono sicuro che l’effetto dell’arrivo di Guanyu Zhou in Formula 1, il primo pilota cinese nel Circus, avrà un enorme impatto su una consapevolezza di questo tipo”.

