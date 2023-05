F1, Fernando Alonso: "Buon feeling"

Il pilota spagnolo: "Abbiamo completato diversi giri e siamo riusciti a capire bene il funzionamento della macchina"

26-05-2023 21:05

Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso ha commentato positivamente il venerdì di prove libere a Monte Carlo: “Abbiamo completato diversi giri e siamo riusciti a capire bene il funzionamento della macchina. Era importante trovare ritmo dall’inizio di questo fine-settimana ed evitare qualsiasi problema”.

“In entrambe le sessioni, il feeling con la monoposto è stato buono, era facile da guidare, il che aiuta su questo circuito. Dobbiamo essere pronti a trarre il 100% ogni weekend. In alcuni potremo fare più fatica e in altri invece saremo performanti. Non vedo l’ora di guidare domani nelle qualifiche per competere al meglio delle mie possibilità”.