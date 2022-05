F1, Fernando Alonso lancia una stoccata a Lewis Hamilton

19-05-2022 13:25

Dopo il GP di Miami, la Formula Uno torna in Europa con l’appuntamento del weekend in Spagna, sesta tappa della stagione. I piloti corrono al Circuit de Barcelona-Catalunya e c’è chi, come Fernando Alonso, rende il clima infuocato.

Fernando Alonso e la sua schiettezza

Senza troppi giri di parole il pilota spagnolo dell’Alpine, Fernando Alonso dice la sua sull’attuale stagione in corso. In un’intervista alla BBC, nel nono anniversario della sua ultima vittoria in F1m l’iberico ha analizzato la situazione del Mondiale, soffermandosi, senza nemmeno troppi peli sulla lingua sul sette volte campione del Mondo ex compagno di team Lewis Hamilton, quest’anno più in difficoltà rispetto al rendimento di RedBull e Ferrari.

Fernando Alonso avverte Hamilton: “Non basta la macchina”

L’idea dello spagnolo, due volte campione del Mondo, è molto chiara. Non manca così un avvertimento all’inglese Hamilton: “Questa è la natura dello sport – dice alla Bbc – A volte hai una macchina migliore, a volte non hai una macchina così buona e hai ancora bisogno di combattere e fare qualche progresso. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando e battendo tutti i record, e ora è un secondo dietro gli altri. Quindi, welcome to my world, Lewis…”.

Fernando Alonso e la frecciatina a Lewis Hamilton

Non solo, lo spagnolo rincara la dose ribadendo come spesso la classe e l’abilità di un singolo pilota non sia sufficiente. È bene ricordarsi del lavoro di team e della macchina che si ha a disposizione: “Hamilton si merita tutto ciò che ha ottenuto in passato, ma quest’anno è un buon promemoria del fatto che in tutti quei record e numeri c’è una parte importante, e cioè la macchina. Credo ancora però che Lewis, alla fine, terminerà il Mondiale davanti a Russell. Quando le cose saranno più complicate o se ci saranno situazioni difficili da affrontare, Lewis avrà ancora più esperienza e forse più talento”.

