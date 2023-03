F1, Fernando Alonso penalizzato: sfuma il centesimo podio

L'asturiano era arrivato terzo nel Gran Premio di Gedda

19-03-2023 20:19

Niente centesimo podio per Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin è arrivato terzo nel Gran Premio d’Arabia Saudita, ma è stato sanzionato per aver scontato la penalità di 5 secondi (inferta per partenza scorretta) durante il regime di Safety Car, una condotta espressamente vietata dal regolamento.

Alonso è così scivolato al quarto posto, in favore del pilota della Mercedes George Russell, secondo. Lo spagnolo si era espresso così dopo l’arrivo, quando ancora pensava di essere terzo: “Che inizio di stagione. Impensabile un mese fa quando abbiamo presentato la macchina nuova. Questi ragazzi hanno creato una macchina fantastica. L’esecuzione della gara è stata perfetta, sia in Bahrain che qui. Errore di posizione? Dovrò rivedere cosa ho fatto, è stato un errore. Quando mi hanno detto della penalità ho capito che avrei dovuto guidare un po’ più veloce per recuperare il gap. Gran Premio duro, ma questi ragazzi mi danno grande energia”.