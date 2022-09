F1, Ferrari: a Leclerc e Sainz è mancato davvero poco

03-09-2022 17:40

Secondo e terzo posto in qualifica per la Ferrari nel Gp d’Olanda. Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno così davanti a loro in griglia di partenza soltanto l’idolo di casa Max Verstappen. Il pilota Red Bull ha fatto meglio per 21 millesimi del monegasco e per 92 dello spagnolo.

Dopo le qualifiche Leclerc ha commentato così la sua prima fila: “Ci sono arrivato molto vicino. Max ha fatto un gran giro. La nostra macchina continuava a migliorare durante le qualifiche. All’inizio ero spaventato perché Max è stato molto più veloce di noi con gomme usate. Ma nel Q3 la macchina andava bene e sono riuscito a fare questo giro“.

Leclerc non ha dubbi che il weekend di Zandvoort possa andare meglio di quello passato in Belgio: “Domani in gara ci proveremo. Siamo molto più forti qui rispetto a Spa, è bello da vedere. Il nostro passo gara è forte. Saremo vicini a Red Bull ma dobbiamo fare una gran partenza, poi vedremo”.

Seconda fila per Sainz, comunque soddisfatto: “Il giro è stato pulito, senza errori. Mancava mezzo decimo per batterli, ma ero al limite. Non è stata una qualifica semplice. Però abbiamo fatto un bel lavoro – così lo spagnolo -. Domani vedremo tanto degrado. Ci saranno tante opportunità, anche se qui è difficile superare”.