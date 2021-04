F1, Ferrari, Binotto: "Da gennaio siamo concentrati sul 2022”

L’inizio di questo campionato del mondo di F1 per la Ferrari è stato abbastanza soddisfacente. Migliore sicuramente di quanto visto negli ultimi mesi del 2020.

La Rossa nelle prime due uscite stagionali sia a Doha che a Imola, si è comportata bene ottenendo in entrambi i casi un ottimo piazzamento in zona punti e mostrando prestazioni incoraggianti. La SF21, che rispetto alla precaria SF1000 è migliorata a livello aerodinamico ma soprattutto può contare su una power unit nuova di zecca, non verrà sviluppata a lungo come ha dichiarato Mattia Binotto.

Il TP della Ferrari ammette che la squadra è a lavoro già da gennaio sulla vettura del prossimo anno condizionata dal cambio regolamentare.

“Penso che l’auto del 2021 funzioni come ci aspettavamo, quindi abbiamo una buona correlazione con i nostri dati, il che è fantastico – ha dichiarato Mattia Binotto, citato da portale RaceFans – È ora di passare al 2022? Abbiamo già cambiato obiettivo a gennaio, quindi il team è già concentrato sul prossimo anno. Avremo ancora qualche sviluppo nel 2021, ma non è la nostra priorità” .

OMNISPORT | 21-04-2021 12:42