20-11-2022 10:58

La lunga, e come sempre piena di polemiche, stagione della Formula 1 si chiude ad Abu Dhabi, teatro ormai abituale del GP di chiusura del Mondiale. Il clima che si respira all’interno del paddock 12 mesi dopo il già storico epilogo del Mondiale 2021 è fatalmente e radicalmente diverso: dal testa a testa avvelenato tra Verstappen ed Hamilton si è passati alla corsa per il secondo posto della classifica piloti tra Perez e Leclerc, alle spalle dell’imprendibile Max Verstappen, anche se il tema forte del GP sarà l’addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel, adeguatamente festeggiato da tutto il Circus già durante il weekend.

Ferrari: Binotto smentisce le voci, ma il suo futuro resta in discussione

In casa Ferrari tiene banco il testa a testa con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori, ma soprattutto il futuro. La settimana che ha preceduto la partenza per gli Emirati è stata caratterizzata dalle voci sulla possibile rivoluzione a capo della gestione sportiva, con l’addio di Mattia Binotto dopo tre anni, deciso direttamente da John Elkann, legato peraltro da un profondo legame di amicizia con l’ingegnere emiliano di origini svizzere.

La Ferrari ha smentito seccamente questa ipotesi attraverso un comunicato stampa e anche lo stesso Binotto, tornato al muretto ad Abu Dhabi dopo le assenze a Città del Messico e Interlagos, ha ribadito di sentire la piena fiducia da parte della proprietà e di tutto il team: “Non sta a me decidere, ma sono tranquillo” ha tagliato corto Binotto sebbene, interrogati sul tema dopo le prove libere, né Charles Leclerc, né Carlos Sainz si siano sbilanciati in merito a una decisione che fatalmente esce dalle rispettive competenze e conoscenze.

Vasseur-Ferrari? L’indiscrezione del giornalista di RTBF apre nuovi scenari

In caso di cambio della guardia nel ruolo di team principal il favorito per la successione di Binotto sarebbe Frederic Vasseur, attualmente all’Alfa Romeo. Ad Abu Dhabi l’ingegnere francese, che vanta un passato pieno di successi nelle categorie inferiori con la sua ART Grand Prix, scuderia fondata con Nicolas Todt (attuale manager di Leclerc…), ha ovviamente dribblato tutte le domande sul tema, ma non così ha fatto l’amico giornalista Gaetan Vigneron, commentatore della F1 per la televisione belga della comunità francese (RTBF), che si è fatto scappare una confidenza ricevuta da Vasseur durante il weekend: “Ho parlato con Fred e mi ha detto: ‘Non ti dirò nulla, ma saprai abbastanza presto”. Facile immaginare che l’argomento fosse l’eventuale approdo di Vasseur in Ferrari, circostanza che le parole riferite a Vigneron lasciano in sospeso, anche se dal contenuto della chiacchierata non si desume certo né una chiusura di Vasseur all’ipotesi, né che lo scenario stesso sia infondato…

F1, è già 2023: martedì ad Abu Dhabi un’importante sessione di test

Se ne saprà di più presto, a Mondiale finito e con ogni probabilità già nei prossimi giorni, se è vero che la stagione 2023 è ormai quasi alle porte. Già 48 ore dopo il GP di Abu Dhabi, infatti, sempre sul circuito di Yas Island si svolgerà una sessione di test in proiezione 2023 e del Mondiale che prenderà il via il prossimo 5 marzo dal Bahrain.

Per regolamento durante i test ogni team dovrà dividere la macchina tra tre piloti, i due piloti e uno dei rookie delle academy. In pista, tra gli altri, ci saranno Robert Shwartzman per la Ferrari, Liam Lawson per la Red Bull, Frederik Vesti per la Mercedes, il nipote d’arte Pietro Fittipaldi per la Haas e Logan Sargeant per la Williams, destinato a essere il secondo pilota di Grove nel 2023 al fianco di Albon. Insomma, il futuro è già adesso e per un ruolo chiave come quello del team principal serviranno certezze il prima possibile.