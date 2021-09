F1, Ferrari: Charles Leclerc esulta e progetta la rimonta

Charles Leclerc si è detto molto soddisfatto della nuova power unit dopo le prove libere a Sochi. Il pilota della Ferrari ha promosso il nuovo motore: “Penso che sia meglio, ed è ottimo. Anche i dati lo confermano. È andata molto bene, una giornata positiva. E’ stato un grande cambiamento per tutti, per i meccanici, per noi, è come una macchina nuova ed è bello vedere che tutto ha funzionato come previsto”.

Il pilota monegasco, terzo e decimo nelle prime due sessioni, partirà dall’ultima fila in griglia di partenza e sta già progettando la rimonta: “Ci siamo concentrati principalmente sulla gara perché comunque partiamo per ultimi, quindi abbiamo fatto un buon lavoro oggi prendendo quante più informazioni possibili e sono felice del nostro venerdì”.

“È una pista in cui è molto difficile superare – ha riconosciuto il pilota del Principato -. Cercherò di dare il massimo, ma mi aspetto una gara difficile domenica… potrebbe essere un po’ più facile per Verstappen, che parte dal fondo anche lui ed è un po’ più veloce di noi. Ma cercherò stare dietro a lui e di sorpassare più monoposto possibili”, è il piano del ferrarista.

Le impressioni su Sochi: “L’evoluzione della pista mi ha sorpreso per quanto è stata marcata. A inizio sessione era molto scivolosa ma migliorava giro dopo giro. Per quanto mi riguarda il graining non è stato un problema e questa è senza dubbio una buona cosa. In termini di guida, la parte nella quale mi sono divertito di più è stato l’ultimo settore”.

OMNISPORT | 24-09-2021 18:26