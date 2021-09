F1, Ferrari: duello Sainz-Leclerc, il retroscena dello spagnolo

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz in un’intervista a Sky Germany ha ammesso senza giri di parole di copiare il compagno di scuderia Charles Leclerc, soprattutto come stile di guida. “Charles naturalmente sa abbastanza bene come guidare questa macchina, dopo essere stato in Ferrari per tre anni, ed è vero che sto cercando di copiare un po’ del suo stile di guida. Voglio semplicemente assorbire tutto quello che lui sa sulla macchina“.

Sainz è stato tra i piloti più continui quest’anno, ed è andato a punti 12 volte su 14 Gran Premi, ma non è ancora soddisfatto: “A volte ho fatto quasi tutto bene, ma non è mai stato tutto perfetto in un weekend. Ma la cosa buona è che, anche così, sta andando bene”.

Il figlio d’arte, a margine di una conferenza stampa organizzata dallo sponsor Estrella Galicia, è poi tornato a ribadire il grande lavoro della Ferrari per il Mondiale 2022: “Lavoriamo da gennaio sull’auto del prossimo anno. Al simulatore il 90% è sul prossimo anno e il 10% per i Gran Premi di quest’anno. I colloqui in fabbrica riguardano l’auto del prossimo anno”, ha rivelato.

“Dobbiamo assicurarci di non lasciare nulla al caso e darci l’opportunità di lottare per vincere. Tutti vedono nel 2022 un’opportunità unica per raggiungere i team più forti che sono Mercedes e Red Bull. Gli aggiornamenti della power unit? Non sono sicuro che arriveranno in Turchia. Avrete notizie nelle prossime settimane, le comunicheremo a tempo debito”.

OMNISPORT | 20-09-2021 18:34