F1, Ferrari: Charles Leclerc sorride, rimpianti per Carlos Sainz

Buon venerdì per la Ferrari a Silverstone. Charles Leclerc parterà dal quarto posto in griglia di partenza nella prima Qualifica Sprint della storia della Formula 1: il monegasco nelle prove ufficiali di venerdì sera è riuscito a piazzarsi alle spalle delle due Mercedes e di Max Verstappen.

“Questo venerdì mi è piaciuto. In generale mi piace avere poca preparazione. C’è stato meno tempo di guardare i dati, bisognava essere subito a posto. Mi piace come approccio. Ora occhi sulla gara di sabato e speriamo di fare bene”, ha detto Leclerc.

Rimpianti invece per Carlos Sainz, nono dopo che sia in Q1, sia in Q2, aveva preceduto lo stesso Leclerc: “Sembrava che stesse andando bene, in Q2 ero molto veloce. Ma per qualche motivo che non ho ancora capito in Q3 siamo andati più lenti rispetto alla sessione precedente. Non ho trovato il feeling con la macchina e non abbiamo ripetuto il tempo della Q2, che sarebbe stato sufficiente per essere quinti o sesti. C’è qualcosa da analizzare in questo, in vista della Qualifica Sprint“.

Questo invece il commento del ds Mekies: “Il lavoro di Charles e dalla sua squadra in qualifica è stato ottimo, con il gruppo ravvicinato e meno tempo per prepararsi, lui ha lavorato molto durante la qualifica. Ci sono stati tanti dettagli da sistemare in macchina. Ha lavorato tanto, visti i pochi dati di stamattina. Si è trattato di una sessione di lavoro, nella quale alla fine ha fatto un bellissimo giro. Il quarto posto è meritato per la qualità di questo lavoro. Peccato per Carlos, aveva la stessa velocità, ma per pochi decimi e si trova dall’altra parte del centro-gruppo. Ma il lavoro fatto è stato buono“.

Sulla mini gara di sabato: “Strategia in vista di domani? Non è scontato che tutti partano con le soft. C’è tanto lavoro di analisi da fare e tanto lavoro previsto per domani mattina, con una sessione dedicata solo a quello. Il lavoro non è finito oggi. C’è da impegnarsi per ottimizzare la macchina e fare le scelte giuste”.

OMNISPORT | 16-07-2021 21:23