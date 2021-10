F1, Ferrari: gaffe Sainz su Schumacher e Barrichello, Carlos chiarisce

Hanno fatto molto rumore, soprattutto in Brasile, le parole pronunciate qualche giorno fa da Carlos Sainz sul conto di Rubens Barrichello, un vero idolo per tutti i brasiliani amanti della Formula 1. Lo spagnolo a precisa domanda sul suo status di pilota Ferrari ha finito per tirare in ballo, indirettamente, la coppia che ha corso per la scuderia di Maranello negli anni d’oro, Michael Schumacher e Rubinho. La sua frase non è piaciuta e Carlos jr ha dovuto chiarire il senso della sua dichiarazione.

Polemica: cosa aveva detto Sainz su Schumacher e Barrichello

A margine del Gran Premio di Russia durante un’intervista era stato chiesto a Sainz come se avrebbe accettato un ruolo alla Barrichello in Ferrari, il brasiliano all’epoca scudiero di Schumacher nelle cavalcate mondiali, e lui, in un futuro che si spera a tinte rosse, a supportare Leclerc nella lotta al titolo. Sainz ha risposto in maniera schietta: “Io come Barrichello? No, non sono secondo a nessuno. Io voglio diventare campione del mondo F1 con la Ferrari un giorno. Il tempo mi dirà se sarò capace”.

Ferrari: Sainz costretto a fare chiarezza su Barrichello

Le parole pronunciate dal pilota spagnolo da qualche parte sono risuonate come poco rispettose sul conto di Barrichello che pure in Ferrari ha vinto 11 gare nonostante la convivenza con il Kaiser Schumacher. Sainz ha così dovuto spiegare: “Mi hanno deluso le interpretazioni che sono state date alle mie parole. Non volevo mancare di rispetto a Rubens che conosco ed è mio amico. Mi è stato chiesto se sarei voluto essere per la Ferrari uno Schumacher o un Barrichello e ho detto che avrei preferito vincere, ovviamente. Ma non ho sminuito Rubens, lui ha vinto 11 gare in F1, io ancora zero. In futuro starò più attento quando parlerò di colleghi specie se hanno corso in Ferrari”.

SPORTEVAI | 04-10-2021 12:09