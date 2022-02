F1, Ferrari: il giudizio di Sainz sulla nuova monoposto

16-02-2022 11:43

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale della nuova Ferrari con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz affronteranno la stagione 2022 in Formula Uno.

Domani cadranno i veli della F1-75, vettura con la quale la Scuderia di Maranello spera di tornare a vivere un campionato del mondo da protagonista. La dirigenza della Rossa spera che la nuova monoposto possa rappresentare la vettura del definitivo riscatto dopo anni bui, considerando anche che si tratta di un progetto sul quale gli uomini guidati da Binotto stanno lavorando da molto tempo e sul quale hanno puntato tutti gli sforzi nell’ultimo anno, aggiornando poco o nulla durante la scorsa stagione la pur discreta SF21.

Le attese sono molto alte e Carlos Sainz, quinto in classifica nello scorso campionato e al suo secondo anno come pilota del Cavallino, ammette che la nuova Ferrari è piuttosto innovativa e diversa rispetto alle macchine presentate sinora.

“La nuova monoposto è innovativa al massimo, diversa dalle vetture che abbiamo già visto – le parole di Sainz al Corriere della Sera – L’esperienza dell’anno scorso è stata molto positiva per tutti noi. Qui a Maranello si respira un’aria davvero positiva, nei corridoi ci sono persone sorridenti, forti e sicure di se, c’è voglia di far bene. Fino all’anno scorso abbiamo guidato auto performanti al massimo, eppure se perdevi il controllo in un attimo eri a muro. La nuova monoposto è ancora più reattiva, la sospensione è più rigida e dovremo abituarci a gestirla”.

Sainz inoltre ha anche parlato delle sue ambizioni di vittoria e del suo futuro in Ferrari: “Binotto sapeva che avrei potuto fare un buon lavoro; chi mi sottovaluta non conosce bene la F1 o presta poca attenzione. L’intenzione è quella di continuare a lungo insieme, trovando presto un accordo, io sogno di diventare campione del mondo con la Ferrari”.

OMNISPORT