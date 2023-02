F1, Ferrari: il primo mese in rosso di Vasseur

Lo scorso 9 gennaio è iniziata a tutti gli effetti la nuova avventura del team principal francese. L'obiettivo in testa è chiaro.

12-02-2023 13:36

È passato il primo mese di Frédéric Vasseur alla guida della squadra più celebre della Formula 1. Il manager francese è arrivato per fare il nuovo team principal della Ferrari dopo quattro anni di gestione da parte di Mattia Binotto. Il suo obiettivo è chiaro: fare quello che non è riuscito ai suoi predecessori e riportare il titolo mondiale piloti e costruttori a Maranello.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Vasseur è oramai entrato in pieno clima Ferrari. Per ora vive ancora in hotel, non ha ancora preso casa vicino Maranello. Ma trascorre gran parte delle sue giornate sempre nella Ges della Ferrari. Sta studiando l’italiano, perché vuole parlarlo bene al più presto e perché i confronti con le figure chiare sono continui e costanti.

Manca poco anche alla presentazione della nuova SF23 che avverrà martedì 14 febbraio e Vasseur ha già un rapporto strettissimo con l’ad Benedetto Vigna. Di recente a un sito britannico ha infatti detto: “Con lui ho una relazione molto diretta. Ceniamo insieme due o tre volte alla settimana e ci sentiamo ogni giorno al telefono. È un rapporto molto stretto che funziona bene”.

Quindi, il rapporto con i due piloti. Pranza quasi sempre con Charles Leclerc e Carlos Sainz. I due hanno trascorso tantissimo tempo nelle ultime settimane in sede tra riunioni e simulatore. Legame stretto con entrambi, poi Vasseur conosce Charles da tantissimo tempo tra kart e categorie inferiori con l’Art Grand Prix. Ma con Carlos non vuole essere da meno.