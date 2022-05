F1, Ferrari imprendibile a Montecarlo: Leclerc e Sainz in prima fila

28-05-2022 17:44

La Ferrari conferma anche a Monaco lo strapotere in prova emerso in maniera evidente nelle prime sei prove del Mondiale 2022. Sulle strade di casa di Montecarlo, allora, la pole position è proprio di Charles Leclerc, che partirà davanti a tutti per la quarta volta in stagione, la terza consecutiva.

Il monegasco, deciso a riscattare la delusione del 2021, quando dopo aver strappato la pole come oggi fu impossibilitato a partire a causa di un problema al semiasse, ha chiuso con l’incredibile tempo di 1’11″376 e precederà il compagno di squadra Carlos Sainz, staccato di tre decimi.

Lo spagnolo è stato anche protagonista involontario del clamoroso incidente subito da Sergio Perez a 30” dalla fine delle prove, venendo colpito dal messicano che è andato a muro nel tentativo di strappare la pole a Leclerc: nessuna conseguenza per i piloti, ma prove interrotte in via definitiva a 30” dalla fine perché non c’era più il tempo per far effettuare altri giri lanciati.

Le due Red Bull partiranno dalla terza e dalla quarta posizione, con Perez a precedere Verstappen: Sainz, il messicano e il campione del mondo tempi racchiusi in poco più di 60 millesimi.

Nelle altre tre file della top ten spazio per le due Mercedes, con Russell sesto e Hamilton solo ottavo, per le due Alpine (Alonso 7° e Ocon 10°) e per la McLaren di Norris e la Aston Martin di Vettel. Ancora deludente l’altra McLaren di Ricciardo, così come l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

La top ten:

1 C. Leclerc (Ferrari) 1’11″376

2 C. Sainz (Ferrari) 1’11″601

3 S. Perez (Red Bull) 1’11″629

4 M. Verstappen (Red Bull) 1’11″666

5 L. Norris (McLaren)1’11″849

6 G. Russell (Mercedes)1’12″112

7 F. Alonso (Alpine) 1’12″247

8 L. Hamilton (Mercedes) 1’12″560

9 S. Vettel (Aston Martin) 1’12″732

10 E. Ocon (Alpine) 1’13″047