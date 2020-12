F1, Ferrari: la gioia di Mick Schumacher dopo l'annuncio ufficiale

E’ enorme la gioia di Mick Schumacher dopo l’approdo in Haas, scuderia statunitense motorizzata Ferrari, per il campionato del mondo di Formula 1 2021, nel quale avrà come compagno di squadra il russo Nikita Mazepin.

“Sono senza parole, il pensiero di correre in F1 nella prossima stagione mi rende molto felice – ha detto Mick in un video pubblicato su Instagram, virgolettato di formulapassion.it -. Voglio ringraziare la Haas, la Ferrari e la Ferrari Driver Academy per aver riposto la loro fiducia in me. Non posso ovviamente dimenticare di ringraziare i miei parenti, devo loro tutto. Per me è il coronamento di un un sogno, ho sempre creduto che ci sarei riuscito. Ringrazio anche tutti gli appassionati che mi hanno supportato nel corso della mia carriera. Darò tutto come sempre e non vedo l’ora di iniziare il mio viaggio in F1 insieme alla Haas”.

Mick Schumacher è nato il 22 marzo 1999 ed è il figlio del sette volte campione del mondo Michael, nonché nipote di Ralf, vincitore di 6 Gran Premi di Formula 1. Attualmente il giovane Mick gareggia in Formula 2 col Team Prema ed è in testa al campionato a una tappa e due gare dalla fine, inoltre nel 2018 ha vinto il campionato europeo di Formula 3. Il 19 gennaio 2019 entra nella Ferrari Driver Academy e il seguente 2 aprile effettua il suo primo test su una vettura di Formula 1, una Ferrari SF90 sul circuito del Bahrain.

Il 29 settembre scorso ha l’opportunità di guidare l’Alfa Romeo C39 di Antonio Giovinazzi nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Eifel che viene però cancellata a causa della pioggia battente. Ora, finalmente, il suo ingresso ufficiale per il prossimo anno nel Circus della Formula 1.

