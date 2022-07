22-07-2022 13:00

Si avvicina un altro appuntamento cruciale per la lotta al titolo di F1 e Charles Leclerc, forte della vittoria ottenuta in Austria in casa della Red Bull, ha ancora in testa un obiettivo ben chiaro.

F1, Leclerc non vuole assolutamente lasciar scappare Verstappen

Sebbene la testa della classifica piloti disti 38 punti, il monegasco non vuole assolutamnte riporre nel cassetto le proprie ambizioni iridate e, sulla spinta del successo al Red Bull Ring, pare più carico che mai a dar vita ad un entusiasmante finale di stagione.

“L’obiettivo è ancora quello di vincere il campionato, quindi non ho intenzione di perdere altri punti visto che il gap di 38 è già abbastanza significativo. Ma non significa che non sia possibile, e da parte mia ci credo ancora tanto quanto cinque gare fa” ha dichiarato Leclerc alla vigilia del Gran Premio di Francia.

“Abbiamo fatto pochi errori, abbiamo avuto dei problemi di affidabilità, ma abbiamo imparato anche parecchio e ora non ci resta che essere perfetti fino alla fine della stagione. E sono sicuro che possiamo colmare quel divario”.

F1, la fiducia di Leclerc nell’operato della Ferrari

Leclerc conta di accorciare e poter lottare per il titolo mondiale anche grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo la sua scuderia, team che il classe 1997 vuole indubbiamente riportare ai fasti di un tempo.

“Ho piena fiducia nella squadra. E penso che dopo il 2020 e il 2021 abbiamo dimostrato che il team è pronto per tornare al top” ha affermato il monegasco.

“Certo, abbiamo commesso qualche errore nelle ultime gare, ad esempio Silverstone a Monaco, ma succede a tutte le squadre, ora siamo un po’ più sotto i riflettori perché stiamo lottando per la vittoria, quindi dà adito a più attenzione. Da parte di tutta la squadra si cerca sempre di lavorare per migliorare, ma non credo che ci sia una particolare debolezza”.

F1, Leclerc svela i suoi timori e su cosa dovrà lavorare in Francia

Alcune debolezze invece la Ferrari le ha riscontrate nella gestione delle gomme negli ultimi appuntamenti al Paul Ricard, tracciato dove, fin dalle libere del venerdì, Leclerc e soci si metteranno al lavoro alla ricerca delle migliori soluzioni per limitarne l’usura.

“In merito a questo fine settimana, vedremo, le ultime due volte qui al Paul Ricard abbiamo vissuto dei weekend molto difficili a causa soprattutto della gestione degli pneumatici. Nelle prove libere ci concentreremo soprattutto su questo aspetto” ha rivelato l’alfiere del Cavallino che poi ha ammesso come la Red Bull e Max Verstappen siano decisamente più efficaci nello sfruttamento della gomma nei giri iniziali.

“È vero che hanno la tendenza ad essere molto forti nei primi giri usando subito al massimo le gomme. Sappiamo che forse per noi è un po’ più una debolezza, ma alla fine bisogna guardare il quadro completo, e la gestione complessiva delle gomme nelle ultime gare è stata buona. Questo non significa che sarà così anche questo fine settimana, ma nel complesso, sono abbastanza contento di come gestiamo le gomme” ha chiosato fiducioso Leclerc.