F1, Ferrari: Leclerc chiarisce le gerarchie nel Box del Cavallino Rampante

La coppia più giovane dal 1968 si sta amalgamando passo dopo passo. Senza più la battaglia interna tra il Box Ferrari e la leggenda Seb Vettel, sembra regnare l’armonia, almeno per ora, tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, alla sua prima stagione alla guida della Rossa.

A riprova di ciò, il più “anziano”, il 24enne Sainz, condivide tutte le informazioni con Leclerc, esattamente come faceva l’anno scorso in McLaren con Lando Norris. Cosa che, probabilmente, farà anche il “Predestinato“, in quanto il lavoro di squadra sarà la chiave per evitare alla Ferrari anni di agonia e di brutti risultati.

Queste le parole, dopo questi primi giri di test, di Charles Leclerc:

“Penso di non aver mai passato così tanto tempo prima della stagione con un qualsiasi altro compagno di squadra. Andiamo molto d’accordo e lavoriamo bene insieme. È anche molto talentuoso, ed è interessante confrontare in questo momento i dati. Non vedo l’ora di essere in macchina insieme allo stesso tempo, in un weekend di gara“, ha detto Leclerc ai giornalisti in Bahrain nel corso dei test invernali. “Ho più esperienza nel guidare la Ferrari rispetto a Carlos, ma non credo che ci sia un chiaro leader. Penso che Mattia sia stato esaustivo sotto questo punto di vista, e questo è un bene. Non c’è un chiaro numero uno o due tra di noi, semplicemente ci spingeremo a vicenda per dare il meglio di noi stessi in pista”.

E ancora:

“Con Carlos sembriamo condividere le sensazioni sulla macchina. I nostri commenti sono molto simili e questo è positivo perché vuol dire che abbiamo intrapreso un percorso comune e stiamo andando nella stessa direzione. Carlos sta portando tutta la sua esperienza accumulata in altre squadre e ritengo che questo sia molto interessante, ci sta dando nuove strade da esplorare. La mentalità della squadra stessa è ancora buona. Siamo motivati e lui è disposto a spingerci ancora oltre nel miglioramento”.

OMNISPORT | 13-03-2021 15:49