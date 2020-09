F1, Ferrari: Leclerc esulta, Vettel sconsolato: "Non riesco a guidare"

Il quinto posto di Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Toscana è considerato una mezza impresa dal pilota della Ferrari, che ha trovato il bilanciamento ideale migliorando sessione dopo sessione. “Abbiamo decisamente tirato fuori il massimo oggi. Torniamo da due weekend molto difficili per tutta la squadra. Prima della qualifica pensavo che ce la saremmo giocata in Q3, ma sicuramente non pensavo di essere quinto in partenza domani”.

“Sono contentissimo e non credo che ci fosse molto più da fare oggi. Siamo passati da pista da basso carico ad una ad alto e quello che avevamo a Monza e a Spa onestamente era veramente difficile da guidare. Passavo dall’avere sottosterzo al sovrasterzo molto velocemente e il bilanciamento con ci metteva nelle condizioni di avere fiducia in macchina. Questo weekend, invece, il set-up era migliore”.

“Ero contento con la macchina, in qualifica mi piaceva molto il bilanciamento trovato. Adesso dobbiamo trovare quella performance pura che ci manca. In ottica gara il passo era così così, ma neanche troppo male. Tre o quattro macchine dietro di noi andavano più forte nei long run, ma il mio lavoro è quello di provare a lasciarli dietro. Sarà difficile ma darò il mio meglio”.

Chi invece certo non sorride al Mugello è Sebastian Vettel, appena quattordicesimo: “Se entrare in Q3 era difficile? Sì, certo. Ma il primo tentativo nel Q1 è stato abbastanza buono. E anche il secondo, considerando l’errore che ho fatto all’inizio del giro, lo era. Poi però non sono più riuscito a progredire e dobbiamo capire come mai”.

Continuano le difficoltà del tedesco sulla SF1000: “Finora non sto riuscendo a guidare bene la macchina. Stiamo cercando di fare un passo alla volta. Oggi abbiamo fatto un altro passo, domani sarà un Gran Premio difficile, cercheremo di avere un buon passo gara e di fare tutto quanto ci è possibile”.

In una pista in cui non è facile sorpassare, per Vettel arrivare a punti non sarà seplice: “Per quanto riguarda domenica è difficile fare previsioni. Qui non abbiamo mai corso, dunque non sappiamo come potrà andare la gara. Dobbiamo aspettare domani per vedere se sarà una ‘gara-trenino’“, sono le sue parole a Sky.

OMNISPORT | 12-09-2020 17:35