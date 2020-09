F1, Ferrari: Leclerc furioso con il team. Vettel spiega l'errore

Grande frustrazione per i piloti della Ferrari dopo le qualifiche del Gran Premio di Russia. A Sochi Charles Leclerc partirà domenica dall’undicesimo posto in griglia di partenza, Sebastian Vettel, protagonista di un incidente da cui fortunatamente è uscito illeso, dal quindicesimo.

Il pilota monegasco, eliminato nel Q2, è particolarmente furioso ai microfoni di Sky, tanto che non risparmia un attacco al muretto, che a suo dire non gli ha comunicato correttamente il distacco dalla vettura che lo precedeva per provare un ultimo giro veloce: “In radio mi hanno comunicato di avere un solo secondo di margine, poi mi sono accorto di averne di più. Questo caos mi rende davvero arrabbiato. Quello che è successo è ancora troppo fresco, per cui meglio che mi calmi e inizi a pensare a domani”.

“Non tutto è perduto, la gara è domani ed i punti saranno in palio in quella occasione, non oggi per fortuna. Sono davvero dispiaciuto per la situazione. Non ho guidato bene fino all’avvio delle qualifiche. Nelle prove libere non mi sentivo a mio agio, invece sin dalla Q1 ho capito che la fiducia stava crescendo. Il ritmo era quello giusto, peccato però che tra bandiera rossa e caos finale non ho potuto esprimere davvero il mio reale potenziale”.

“Partirò undicesimo, certamente non quello che sognavo. Se sarà un vantaggio scegliere la gomma? Sarà davvero un vantaggio minimo, non certo clamoroso. Penso proprio che fosse meglio essere ottavo in griglia senza la possibilità di scegliere gli pneumatici. A questo punto valuteremo con il team sul da farsi”.

Se Leclerc schiuma rabbia, certo Vettel non nasconde la sua frustrazione per il nuovo errore che gli è costato l’incidente e la qualifica: “Cosa è accaduto durante l’incidente? Volevo migliorarmi soprattutto nel primo settore e ho perso la macchina prima in curva 2 e successivamente in curva 4. Ho cercato di riprenderla, volevo evitare l’impatto e non ci sono riuscito ma comunque sto bene”.

OMNISPORT | 26-09-2020 17:30