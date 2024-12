F1, Leclerc style: unico in cravatta al Gala FIA ha le idee chiare su Hamilton. Lewis, addio Mercedes da brividi

Charles Leclerc è stato protagonista del FIA Awards 2024 cerimonia di premiazione per il Mondiale F1 appena finito, ideale per fare un bilancio tra presente e futuro. Intanto Hamilton ha detto addio definito alla Mercedes

Saranno compagni di squadra il prossimo anno. Praticamente tra un paio di settimane o poco più. La coppia da sogno della Ferrari 2025, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, chiude il 2024 sportivo ognuno a proprio modo, in luoghi diversi e con stati d’animo ed emozioni differenti. Il monegasco è salito sul palco del gran Gala FIA Awards 2024, sul podio del Mondiale piloti con Vertstappen e Norris. L’inglese invece ha dato il suo addio, per l’ultima volta alla Mercedes con una cerimonia tutta per lui a Brackley e con un messaggio social molto emozionante da parte del 7 volte campione del mondo.

Tutti in smoking, da Verstappen a Norris, solo Leclerc in cravatta al Gala FIA

Incredibile ma vero. Non si tratta di gaffe visto che sempre di alta moda si tratta ma in molti hanno dotato come Charles Leclerc sia stato uno dei pochi, pochissimi, a presentarsi sul palco del Gala FIA Awards 2024 a Kigali in Ruanda senza smoking ma giacca e cravatta anche se con l’abito ufficiale della Ferrari con tanto di cavallino rampante sul petto. Di certo il monegasco si è saputo distinguere in una cerimonia dove l’eleganza e lo sfarzo l’hanno fatta da padrone.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A venire premiati sono stati ovviamente tutti i vincitori verticali dei vari campionati FIA, a cominciare dalla Formula 1. Sul palco sono saliti il campione del mondo Max Verstappen (che poco prima aveva scontato i lavori socialmente utili a cui era stato destinato) e il Team campione costruttori la McLaren rappresentata dal Ceo Zac Brown (altro in cravatta) e il team principal Andrea Stella. Riconoscimenti anche per Lando Norris e Charles Leclerc sul podio del Mondiale piloti, così come anche Gabriel Bortoleto futuro pilota Sauber che ha vinto il titolo in F2.

Ferrari, Leclerc: “Bilancio positivo, ora puntiamo al Mondiale”

Durante la premiazione sul palco, Leclerc ha tracciato un bilancio personale della stagione appena conclusa che gli ha fruttato 3 vittorie, 13 podi e 3 pole col 3° posto finale nel Mondiale piloti sfiorando quello costruttori con la Ferrari. “Quest’anno ho realizzato molti dei miei sogni – ha detto Charles durante la cerimonia – vincere a Monaco ed essere un pilota Ferrari sono sempre stati i miei sogni da bambino, ho vinto di nuovo a Monza e poi ho guidato la scorsa settimana con mio fratello Arthur nelle prove libere di Abu Dhabi”.

Tra presente e futuro Leclerc ha le idee chiare: “Ci sono stati molti momenti positivi quest’anno, ma ovviamente deludente perché quando arrivi all’ultima gara ancora in lotta per il Titolo costruttori e poi non riesci a vincerlo fa sempre male. Noi puntiamo a vincere e non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno per riprovarci e conquistare finalmente quel titolo”.

Anche sull’arrivo di Hamilton, Leclerc non si scompone anzi sembra non aspettare altro che confrontarsi col 7 volte campione del mondo: “Lewis è una leggenda della F1 e ora che arriva in Ferrari, ci sarà sicuramente una mano a essere migliori. E farà lo stesso anche con me. Sarà una grande sfida e sono motivato”.

Hamilton saluta per l’ultima volta la Mercedes, la festa e il messaggio

Di fatto da settimane, forse anche mesi, Lewis Hamilton sta salutando la Mercedes. Dopo un matrimonio decennale è ovvio che ci siano grandi sentimenti in ballo, dal messaggio straziante di Toto Wolff dopo Abu Dhabi a tutte le dimostrazioni d’affetto del Team nelle ultime settimane.

A Brackley si è consumato l’ultimo atto di questo lento commiato tra pilota e scuderia. Hamilton ha visitato per l’ultima volta gli stabilimenti dove in questi anni sono state assemblate le monoposto che gli hanno permesso di vincere ben 6 dei 7 mondiali, sfiorando l’ottavo che gli avrebbe permesso di superare Schumacher nella classifica all time.

Fuochi d’artificio e tante manifestazioni d’affetto per il futuro pilota della Ferrari. Hamilton ha così voluto chiudere questa lunga parentesi della sua vita e carriera sportiva con un messaggio su Instagram: “È proprio vero. Dopo Abu Dhabi, dopo Kuala Lumpur, e dopo Stoccarda finisce qui. Questa è stata la mia casa. Alle migliaia di persone che lavorano a Brackley e Brixworth dico che siete stati amici e compagni di squadra e non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto l’impegno e il supporto. È successo!”