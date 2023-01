F1 Ferrari, Leclerc: "Sono maturo, è ora di vincere"

19-01-2023 16:23

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc sul suo canale Youtube ha lanciato la sfida al campione del mondo Max Verstappen: “Sicuramente ci sono giorni in cui non sono particolarmente felice di andare ad allenarmi, ma è la vita, fa parte del gioco. Alla fine, vincere è ciò che mi motiva. Nel 2022 non ce l’abbiamo fatta, ma ho intenzione di farlo quest’anno”.

Il vicecampione del mondo ha pubblicato un video in palestra: “Dobbiamo essere il più preparati possibile, e l’allenamento fa parte di questo. Dobbiamo essere in forma all’interno dell’abitacolo e stiamo dando il meglio di noi stessi per essere il miglior pilota in pista, quindi è questo che mi motiva”.

Leclerc sente di essere cresciuto in questi anni, e di aver accumulato esperienza: “Penso di essere maturato, non penso che ci sia stato un cambiamento particolare, ma sono solo piccoli miglioramenti. Dopo ogni errore si impara e si cresce, quindi sono più maturo, sono cambiato come pilota”.