Dopo le prime deludenti uscite, la Rossa cerca soluzioni. In Australia ci si adeguerà al circuito, in attesa delle vere novità , attese per il GP dell'Emilia Romagna.

29-03-2023 09:10

L’inizio della stagione della Ferrari è stato tutt’altro che entusiasmante. In casa della Rossa si studiano soluzioni, per avere nuovi aggiornamenti importanti al GP dell’Emilia Romagna a Imola.

Ferrari, prendere spunto dalla Red Bull per migliorare

Come spiegato perfettamente da Charles Leclerc, queste settimane sono fondamentali per la Ferrari. Dopo l’inizio di stagione in salita, serve un repentino cambio di rotta per non rischiare di finire dietro a troppe scuderie.

La soluzione più logica, almeno per il momento, pare quella di provare a prendere spunto dalla Red Bull che, nelle prime due gare, ha dimostrato di essere praticamente perfetta in ogni dettaglio.

Ferrari, in Australia si proverà a limitare i danni

Domenica va in scena il GP d’Australia, terza prova del Mondiale di F1. Al momento, la classifica costruttori F1 parla chiaro: Ferrari quarta forza del Mondiale, dietro a Red Bull (distante già 61 punti), Aston Martin e Mercedes. Serve un buon risultato a Melbourne.

L’idea è quella di intervenire per adeguare, il più possibile, la monoposto al circuito di Melbourne così da “limitare i danni” ma provare anche a rendere la Ferrari più competitiva, soprattutto sul passo gara. La Red Bull ha dimostrato di aver trovato la soluzione migliore sia in termini di prestazioni che usura delle gomme. Sarà necessario studiare ogni possibile soluzione, tenendo presente il modello vincente della monoposto di Max Verstappen, attualmente inarrivabile.

Ferrari, tanti nuovi aggiornamenti al GP dell’Emilia Romagna

La data da segnarsi è quella del prossimo 21 maggio, ovvero il giorno del GP dell’Emilia Romagna. In quel frangente, vedremo in azione una Ferrari completamente diversa da quella vista fino ad ora.

In quell’occasione verrà messa in pista una SF-23 completamente rivista. In particolare, ci saranno aggiornamenti importanti sia a livello di sospensioni posteriori che a livello aerodinamico. Riuscire ad avere una monoposto più equilibrata ma che non perda potenza è l’obiettivo della squadra guidata dal team manager Frederic Vasseur. Un modo per provare a migliorare l’efficienza della monoposto e permettere a Charles Leclerc e Carlos Sainz di essere il più competitivi possibili. Nel frattempo, sarà fondamentale lavorare sui dettagli per non perdere contatto con i rivali diretti.