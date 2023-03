F1, Massa: "Verstappen è un robot, può vincere tanti titoli di fila"

L'ex pilota brasiliano ha parlato delle qualità del due volte campione del mondo, che vuole vincere anche quest'anno.

24-03-2023 22:11

Ha vinto il titolo mondiale nelle ultime due stagioni e ha tutte le intenzioni di confermarsi anche nel 2023. Max Verstappen e la Red Bull vogliono riscrivere la storia della Formula 1 e secondo Felipe Massa questo è possibile, come ammesso a Bild: “Max non commette errori, guida come un robot. È davvero maturo per la sua età. I due titoli lo hanno reso ancora migliore. Ora è più rilassato, non è più così ostinato”.

“Verstappen è diventato campione del mondo negli ultimi due anni, non vedo perché non dovrebbe ottenere la tripletta. Max può anche vincere quattro, cinque o sei titoli di fila. Lui non fa errori, la Red Bull funziona alla perfezione e il motore è forte. È stato così anche per Michael con la Ferrari e Lewis con la Mercedes. Le condizioni sono ideali per un’era di dominio Red Bull”.