F1, Ferrari-Red Bull è guerra sul mercato tecnici: parole al veleno di Marko

Secondo quanto riporta la stampa tedesca, la Ferrari avrebbe intimato alla Red Bull di lasciare libero Pierre Wachè al fine di sbloccare il passaggio di Mekies ad Alpha Tauri.

E’ un continuo botta e risposta tra la Ferrari e la Red Bull a causa di un presunto trasferimento di tecnici con esperienza dalla scuderia Campione del mondo in carica a quella con il Cavallino. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è Pierre Wachè, attuale direttore tecnico della Red Bull, coinvolto nel passaggio di Laurent Mekies in Alpha Tauri. Secondo la stampa teutonica, Wachè avrebbe già un accordo con Frederic Vasseur per il futuro prossimo.