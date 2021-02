F1 Ferrari, Sainz bocciato: "Non sa vincere!"

Se Carlos Sainz sarà il pilota giusto per la Ferrari lo dirà soltanto la pista. In attesa delle prime gare del Mondiale di Formula 1 2021 sul pilota spagnolo arriva un duro giudizio da parte di chi lo conosce bene e ha condiviso con lui il box lo scorso anno. Stiamo parlando di Lando Norris pilota della McLaren che ha detto senza mezze misure: “Sainz non sa come si vince in F1“.

Da Norris ennesima frecciata a Sainz

Non è stato tenero Lando Norris nei confronti di Carlos Sainz jr. In un’intervista a Motorsport-Total.com il pilota della McLaren ha detto, parlando del confronto tra lo spagnolo, suo ex compagno di team lo scorso anno, e Daniel Ricciardo, suo nuovo team mate nella scuderia di Woking: “Daniel può aiutare la McLaren nel suo percorso di crescita. Ricciardo ha esperienza da vendere, è stato in Red Bull e sa come si fa a vincere: con tutto il rispetto per Carlos, non penso che lo spagnolo avesse questa qualità“.

Norris e Sainz, ci eravamo tanto odiati

Non è la prima volta che Norris e Sainz si punzecchiano. Il loro rapporto, in McLaren non è mai stato idilliaco. A volte c’è stata semplice ironia, come quando la scorsa estate Lando disse: “Sinceramente sono stato molto sorpreso dalla scelta della Ferrari, io non credo che Carlos sia così bravo da meritare una chance di questo tipo” subito dopo l’annuncio dello spagnolo nuovo pilota di Maranello.

Recentemente invece lo stesso Norris ha ammesso come “in alcuni frangenti ci siamo odiati, perché nessuno vuole soccombere al compagno di squadra, sarebbe una brutta figura. È l’ultima persona con la quale vorresti perdere“.

