Ferrari, avvertimento a Carlos Sainz da un ex collaudatore

In un’intervista al Corriere dello Sport lo spagnolo Pedro De La Rosa ha commentato l’arrivo di Carlos Sainz alla Ferrari per il campionato del mondo di Formula 1 che sta per cominciare. Il giovane iberico figlio d’arte ieri e mercoledì ha effettuato i suoi primi giri al volante di una Rossa di Maranello guidando sul circuito di Fiorano la SF71H, la monoposto del mondiale 2018.

De La Rosa ha un passato fatto di 105 Gran Premi in Formula 1 tra il 1999 e il 2012 al volante di Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber (coi motori del Cavallino) e HRT poi nel 2013 e nel 2014 è stato anche collaudatore della scuderia del Cavallino Rampante: “La Ferrari è più di una scuderia di Formula 1, va oltre – ha commentato -. Sono rimasto lì solo due anni come collaudatore, ma per me è stata un’esperienza unica. Tutti i piloti sognano di poter guidare prima o poi una Ferrari. Ti segna per sempre. Carlos deve esserne orgoglioso“.

Il quasi 50enne ex pilota di Barcellona (compirà il mezzo secolo il prossimo 24 febbraio), dall’alto della sua esperienza lancia però un avvertimento importante al suo giovane connazionale, che si appresta a vivere la sua più grande avventura da pilota di monoposto: “La pressione a Maranello è tremenda. Ma lui ha cinque stagioni di esperienza in Formula 1 e la sua ultima alla McLaren è stata spettacolare. Non deve pensare al contesto mondiale o al recente passato della Scuderia, ma solo a guidare. Andare alla Ferrari è un’occasione unica e lui è pronto“.

Infine De La Rosa ha commentato l’ormai prossimo ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso con la Alpine, ex Renault, dopo due stagioni di assenza: “C’è un’enorme attesa, io sono il primo a non vedere l’ora. Dopo molti anni abbiamo di nuovo due piloti molto forti in due ottime scuderie. La Spagna non ha una Ferrari, le nostre Ferrari sono i grandi piloti“.

OMNISPORT | 29-01-2021 16:32