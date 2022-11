F1, Ferrari: Sainz e Leclerc carichi per Interlagos

10-11-2022 19:35

La Formula 1 è in Brasile per il penultimo Gran Premio della stagione sulla pista di Interlagos, San Paolo. La Ferrari si presenta seconda nella classifica costruttori e così vorrebbe chiudere a fine anno, ma deve difendere i 40 punti di vantaggio sulla Mercedes.

Per la Rossa di Maranello si tratterà anche della prima gara dopo la morte dello storico direttore tecnico Mario Forghieri. E sulle F1-75 di Carlos Sainz e Charles Leclerc sarà presente un bell’omaggio con la scritta “Ciao Furia”.

Dopo la mediocre corsa in Messico, la Ferrari vuole tornare ad alti livelli in Brasile. Sainz non ha dubbi, come spiegato in conferenza stampa: “Siamo concentrati sulle ultime due. Vogliamo ritrovare il passo e lottare con Red Bull e Mercedes, vogliamo weekend puliti per preparare al meglio il 2023“.

Carlos è sesto nella classifica piloti, ma l’obiettivo è chiaro: “Puntiamo al secondo posto tra i costruttori, va data la priorità alla posizione in campionato. Questa è la cosa che conta, al di là dei ragionamenti che si possono fare sul budget cap o sulla galleria del vento”.

Si trova invece terzo in classifica Leclerc, a cinque punti da Sergio Perez. Il monegasco ha parlato così ai microfoni di Sky Sports F1: “Non so cosa aspettarmi dal meteo. Penso che saremo in linea con le nostre migliori prestazioni. Rispetto al Messico qui torneremo al ritmo normale”.

Charles si aspetta dunque di essere di nuovo molto competitivo: “In qualifica credo che saremo veloci, ma in gara le prestazioni tornano in direzione Red Bull e la Mercedes sarà un po’ più forte. Però alla fine saremo in linea questo weekend”.