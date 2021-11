F1, Ferrari, Sainz: "Oggi faceva fresco, domani sarà diverso"

13-11-2021 21:44

Queste le parole di Carlos Sainz, fantastico terzo con la sua Ferrari nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos: “Partenza grandiosa. Ce n’era bisogno. Era una cosa che volevo migliorare e ci sono riuscito. Ho faticato molto con Checo e Max, ma sono riuscito a passare. Poi alla fine ho faticato molto a tenere dietro Checo, ma ci sono riuscito. Sono stato sempre al limite. In curva 1 eravamo sempre vicini ma sono riuscito a gestire. Oggi fa fresco, ci sono state temperature più fredde in pista e questo ha aiutato a far rendere meglio le gomme morbide. Ma domani alle 14 sarà diverso”.

OMNISPORT