F1, Ferrari: Shwartzman guiderà nelle prime libere di Abu Dhabi

16-11-2022 22:02

Dopo aver già girato nelle prove libere di Austin, negli Stati Uniti, Robert Shwartzman tornerà al volante della Ferrari nella prima sessione del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1 che andrà in scena sulla pista di Yas Marina.

Come da programma, ogni squadra deve far girare nella prima sessione di libere un proprio pilota giovane per almeno due volte durante la stagione. E così ad Abu Dhabi, lo stesso Shwartzman avrà una nuova occasione per mettersi in mostra girando sulla F1-75 di Carlos Sainz.

Un bell’antipasto per Shwartzman, che guiderà la Rossa di Maranello anche martedì nella giornata di test dedicata ai giovani piloti, sempre ad Abu Dhabi.