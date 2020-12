F1, Ferrari: Stefano Domenicali mette in guardia su Charles Leclerc

“Se Leclerc avrà una macchina competitiva in tempi brevi il tema di perderlo non si porrà. Altrimenti i piloti possono entrare in un’ansia competitiva dettata dal timore di perdere il loro momento”. Questo il monito che Stefano Domenicali, ex ferrarista e prossimo Presidente e Amministratore Delegato della F1 lancia dalle parti di Maranello. Dopo un’annata davvero complicata e con le possibilità di sviluppo della vettura ridotte all’osso, l’unica possibilità per il Cavallino Rampante è quella di concentrarsi sul lato umano delle corse, ovvero i piloti, per alcuni appassionati ancora vera anima del Motorsport.

Oltre al Predestinato Charles Leclerc, infatti, dalle pagine della Gazzetta dello Sport Stefano Domenicali parla anche di altri due piloti della rossa, ossia Sebastian Vettel e Mick Schumacher, in un intreccio tra passato e futuro ferrarista che solo chi ha passato la vita vestito di rosso può apprezzare in pieno. Queste le parole su Seb e Mick:

“Per Vettel è stata dura quest’anno, sei un 4 volte campione del mondo e a inizio stagione ti dicono che non sei nel programma. Mick invece è approdato in un mondo dove l’attenzione mediatica è straordinaria, ma sono convinto saprà gestirla. Voler percorrere le orme del padre significa avere una testa di un altro livello. Lasciamogli il tempo di maturare”.

Parole giuste quelle di Domenicali, che dall’alto del suo nuovo ruolo dovrà essere in grado di trattare tutti con estrema imparzialità, nonostante la Ferrari sia un patrimonio per la Formula 1 e per la storia dei motori, e sia quindi da salvaguardare (forse) di più rispetto ad altre compagini, equalmente meritevoli di tutela ma gioco forza meno illustri. In questo incrocio tra ciò che fu e ciò che sarà dovrà per forza splendere la stella di Leclerc sicuramente la persona giusta per incoscienza e attaccamento ai colori in grado di cambiare la storia degli ultimi 13 anni della Ferrari.

In chiusura, Domenicali non si dimentica delle dimissioni di Louis Camilleri, ma saggiamente evita di esporsi più del dovuto:

“Dare consigli pubblici a John Elkann è sbagliato. Ma da italiano e ferrarista mi auguro che sia una persona che abbia la F1 nel cuore, perché i GP sono parte integrante della Ferrari”.

