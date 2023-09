F1, Ferrari: tensione tra Sainz e Leclerc, spunta un like galeotto contro Charles. Web indignato

Il like della mamma di Carlos Sainz ad un messaggio contro Leclerc ha scatenato il putiferio sul web. L'episodio fa il paio con la polemica sollevata da Sainz senior sulla mancanza di ordini di scuderia nel GP di Monza

05-09-2023 11:52

Una lotta corretta, pacche sulle spalle e tanti sorrisi. Li avevamo lasciati così Carlos Sainz e Charles Leclerc dopo una gran gara della Ferrari nel Gran Premio d’Italia culminata con il 3° posto dello spagnolo e il 4° in scia del monegasco. Entrambi ce l’avevano messa tutta per battere le Red Bull e Verstappen infiammando i tifosi ferraristi a Monza e a casa.

Ora invece da qualche ora infiamma altro. La polemica sui presunti rapporti tesi interni tra i piloti di Maranello. O forse meglio dire (o peggio da come la si voglia vedere) tra i due entourage. E’ spuntato infatti un like galeotto della mamma di Sainz ad un messaggio contro Leclerc. La cosa è diventata virale e i tantissimi tifosi Ferrari stanno animando il dibattito social.

Ferrari: “Leclerc senza onore” e spunta il like di mamma Sainz

La polemica corre e monta suo social in casa Ferrari. Finita in trend in queste ore per il like ad un tweet di un tifoso di Reyes Vázquez de Castro, la mamma del pilota spagnolo sul podio a Monza. Il post era sfacciatamente contro Leclerc e recitava: . Finita in trend in queste ore per il like ad un tweet di un tifoso di Carlos Sainz (@Juancabeza03), abbastanza noto sul web, da parte di, la mamma del pilota spagnolo sul podio a Monza. Il post era sfacciatamente contro Leclerc e recitava:

“Sapete che cosa ha Carlos che Leclerc non avrà mai? L’onore. Congratulazioni Carlos, a Monza hai tappato molte bocche”.

Sainz vs Leclerc, rapporti tesi: le parole di Sainz senior a Monza

Un po’ passate in secondo piano nel carosello dei pareri illustri e meno, post Gran Premio di Monza, proprio a seguito del like della mamma di Sainz al tweet contro Leclerc, in molti hanno ripreso le parole pronunciate da Carlos Sainz senior dopo il GP d’Italia mettendo in dubbio le direttive del muretto box Ferrari diretto da Vassuer sulla lotta negli ultimi giri tra il figlio e Leclerc. Il campione di Rally aveva criticato la mancanza di congelamento delle posizioni tra i due piloti della rossa:

“È curioso. A volte decidono alcune cose, a volte altre. È lui che deve chiedere, che deve capire le strategie del perché a volte possono attaccarsi a vicenda e a volte no. Ma mi rimane il risultato, mi rimane il terzo posto. A gara terminata, preferisco che sia stato così, senza alcun tipo di ordine o altro. Meritato”

Ferrari: delirio social per la tensione tra Sainz e Leclerc

Non si placa quindi sul web la polemica con la tifoseria spaccata ma solidale con Leclerc per l’attacco trasversale che arriva dall’entourage di Sainz: “La madre mette in mezzo l’onore quando suo marito e suo figlio rilasciano interviste sputando veleno su Ferrari e CL ogni settimana. Poi parla come se suo figlio sapesse vincere gran premi senza regali di Binotto” scrive un tifosi alludendo alla vittoria dello spagnolo a Silverstone dello scorso anno arrivata dopo l’errore del box Ferrari, allora diretto da Binotto, che non chiamò Leclerc al pit durante la safety car finale.

Un altro tifoso della rossa ci va giù pesante: “Ma come può star messa una famiglia se quando tuo figlio fa podio a Monza dopo un weekend stupendo il padre spala me**a sulla Ferrari nell’intervista e la madre mette like ai tweet contro Charles. Ma se la Ferrari vi fa ca**re perché non ve ne andate?”