F1 Gp Monza: team radio, la Ferrari in ansia ammonisce Leclerc, Sainz implora il muretto box

Il Gran Premio d'Italia a Monza ha regalato tantissimi spunti specie con i team radio dei piloti Ferrari durante la lotta contro la Red Bull di Verstappen ma anche durante il duello finale tra Sainz e Leclerc. Ecco cosa si sono detti via radio

04-09-2023 12:24

La difesa strenua e stoica di Sainz su Verstappen, il contatto tra le McLaren di Piasti e Norris, tutta l’adrenalina di Russell, la voglia di vincere del solito Max e poi il gran duello finale a colpi di sorpassi e controsorpassi tra le Ferrari di Sainz e Leclerc. Tutto questo e molto di più ci ha regalato un Gran Premio d’Italia pieno di adrenalina dal primo all’ultimo giro. A fare da corredo i sempre interessanti team radio che disegnano umori, speranze e rabbia dei piloti durante l’arco della gara.

Gp Monza, euforia Sainz in pole: “Dimmi che ce l’abbiamo fatta!”

Impossibile non partire dal sabato, dal grande giorno, il primo, di Carlos Sainz che con un giro da brividi tutto sul piede dell’acceleratore ha conquistato una grandissima pole position precedendo di appena 13 millesimi la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc per 67 millesimi.



Appena tagliato il traguardo, Sainz che era l’ultimo del terzetto a fare il tentativo finale sulla bandiera a scacchi capisce dall’eccitamento del pubblico di Monza di avere la pole in tasca ma si lascia andare al team radio: “Dimmi che ce l’abbiamo fatta?”, “Sì, ce l’hai” risponde Riccardo Adami ma Sainz non pago se lo vuole risentir dire: “Dimmi che l’abbiamo fatta?” e poi ripete: “One more (ancora una volta)”. Il tutto salutando la marea rossa.

Ferrari, il team radio di Leclerc prima della gara gela tutti

“La macchina non gira bene nelle curve a destra, è tutto a posto?”.

Con questo messaggio lanciato durante il giro di formazione, Charles Leclerc ha gelato un po’ tutto il muretto Ferrari, pubblico in tv e a Monza compreso. Il ferrarista ha avvertito qualche problema prima della partenza. Nonostante le parole di Leclerc, però, il team appare sicuro, rispondendo: “Per quanto riguarda i dati, tutto è a posto”. Parole che rassicurano anche Leclerc, che chiude la conversazione dicendo: “Capito, ottimo”. Va detto che proprio nel giro di formazione, la AlphaTauri di Yuki Tsunoda ha accusato dei problemi costringendo il giapponese al ritiro prima ancora della gara la cui partenza è stata ritardata.

Team radio, duello Sainz-Max: Carlos al limite, Verstappen attendista

La prima parte della gara è vissuta sul duello di testa tra Carlos Sainz e Max Verstappen. Lo spagnolo scattato bene dalla pole ha cercato in tutti i modi di tenere dietro l’olandese della Red Bull. Ma col passare dei giri la sua resistenza si è fatta sempre più al limite tanto da far lanciare l’allarme gomme sia a Carlos che al box.

Sempre più saggio invece Max Verstappen che oramai da pilota navigato ha aspettato il momento giusto per attaccare e passare Sainz alla prima incertezza dello spagnolo quando ha inchiodato alla prima variante offrendo il fianco verso la Roggia per il sorpasso.

Gp Monza: duello Sainz-Leclerc al team radio, Carlos: “Lasciatemi il podio”

Ma il clou del Gran Premio d’Italia almeno in ambito Ferrari è stato il duello rusticano tutto rosso Ferrari tra Sainz e Leclerc negli ultimi giri. Dopo aver oltremodo stressato le gomme nella resistenza vana a Perez, Carlos ha dovuto fronteggiare gli attacchi di Charles con gomme più “fresche”.

Già nella prima parte della gara, dopo che Sainz era stato passato da Verstappen, Leclerc alle spalle dello spagnolo aveva timidamente lanciato un messaggio al team magari sperando in uno swap di posizioni: “Vedo il retrotreno di Carlos in grande difficoltà…”. Ma è soprattutto nel corpo a corpo finale che il duello tra i due ferraristi entra nel vivo. Sainz sa di essere in difficoltà con le gomme e per una volta si lascia andare ad una richiesta, quasi una preghiera al box di congelare le posizioni:

“Guy’s let’s me bring home – trad. Ragazzi lasciatemelo portare a casa (il podio, ndr)”



La Ferrari non dà nessuna risposta ma qualche giro dopo quando Leclerc prende Sainz e lo mette nel mirino arriva non l’ordine di scuderia che sperava Sainz ma qualcosa di simile, il team chiede a Charles di fare la sua gara ma con grande attenzione:

“No risk, race to the end – trad. Non prendere rischi, siamo a fine gara”

Un chiaro messaggio a Leclerc, ma anche a Sainz di non fare disastri all’ultimo giro e mettere a rischio una “doppietta minore” ma pur sempre un 3° e 4° posto importanti per tutta la squadra specie a Monza. Va detto che un paio di “infarti” come dirà Vasseur a fine gara Leclerc e Sainz li han fatti prendere con frenate al limite, sorpassi e controsorpassi.

Team radio Gp Monza: la parolaccia di Russell e la rabbia di Norris con Piastri

Altri due momenti iconici del Gran Premio d’Italia almeno riguardo i team radio riguardano lotte “minori” ma non per questo meno interessanti. Sempre nella prima parte, dopo una bella qualifica e la solita gran partenza tanto da insidiare anche Leclerc, George Russell si ritrova in quarta posizione. Davanti a Sergio Perez che però non ci mette troppo con la superiorità della sua Red Bull a prendere la Mercedes. L’inglese però è osso duro, resiste qualche tornata anche se ad un certo punto perde la testa con il suo ingegnere di pista che lo disturba:

Team: “George dovresti fare più gestione alla curva 6”

Russell: “Non so cosa tu stia vedendo ma io ho una macchina (Perez, ndr) dietro il mio c-lo!!!“

Degno di nota anche la rabbia di Lando Norris per l’incontro scontro con il compagno di scuderia Oscar Piastri, i due hanno ingaggiato una lotta serrata dopo la prima sosta box, l’inglese ha avuto la peggio e si è lamentato con il box: “Ho visto la stessa cosa che tu hai visto?!”. Il karma poi punirà Piastri uscito lui stavolta peggio dall’incontro-scontro con Hamilton qualche giro dopo costretto al pit per cambiare il musetto e finito poi fuori dai punti.