F1, FP2 Silverstone: davanti a tutti c'è la Ferrari di Sainz

01-07-2022 18:41

Dopo una prima sessione pressoché inutile, la seconda ora asciutta delle prove libere del GP di Gran Bretagna ha premiato la Ferrari. Carlos Sainz è stato infatti il più veloce nelle FP2 con il miglior tempo in 1:28.942.

Dietro allo spagnolo si sono classificati due inglesi in quel di Silverstone. Secondo tempo per Lewis Hamilton con la Mercedes e terzo, a sorpresa, per Lando Norris al volante della McLaren. Un po’ più indietro nella classifica dei tempi i protagonisti del Mondiale: quarto Max Verstappen con la Red Bull e quinto l’altro ferrarista Charles Leclerc.

Bene Fernando Alonso, sesto con l’Alpine, davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez. In leggero affanno George Russell, ottavo su Mercedes. A chiudere la top ten Daniel Ricciardo su McLaren e Lance Stroll con la migliore delle Aston Martin.

Sabato il weekend di Silverstone vedrà la terza sessione di prove libere alle ore 13 e poi le qualifiche alle 16. Domenica sempre alle 16 la partenza del GP di Gran Bretagna, decisivo per il tentativo di rimonta in campionato della Ferrari.

F1, Prove Libere 2 di Silverstone:

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:28.942

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.163

3 Lando NORRIS McLaren +0.176

4 Max VERSTAPPEN Red Bull +0.207

5 Charles LECLERC Ferrari +0.462

6 Fernando ALONSO Alpine +0.753

7 Sergio PEREZ Red Bull +0.811

8 George RUSSELL Mercedes +0.857

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.960

10 Lance STROLL Aston Martin +1.000

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.058

12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.115

13 Esteban OCON Alpine +1.296

14 Alexander ALBON Williams +1.321

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.329

16 Yuki TSUNODA Alpha Tauri +1.396

17 Kevin MAGNUSSEN Haas +1.538

18 Pierre GASLY Alpha Tauri +1.568

19 Mick SCHUMACHER Haas +1.667

20 Nicholas LATIFI Williams +2.384