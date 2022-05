F1, FP3 GP Monaco: Sergio Perez brucia le Ferrari

28-05-2022 14:26

Riscatto Red Bull nella terza ed ultima sessione di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo che a chiudere davanti a tutti le prime due sessioni del venerdì era stato Charles Leclerc, la tarda mattinata di sabato ha segnato il riscatto della scuderia di Milton Keynes.

La nota di continuità arriva da Sergio Perez, che ha preceduto ancora una volta Max Verstappen, come accaduto due volte su due venerdì. Il messicano ha registrato il miglior tempo in 1:12.476 proprio a ridosso della bandiera a scacchi, precedendo le Ferrari: 41 millesimi il distacco accusato da Leclerc, quasi quattro decimi per Carlos Sainz (+0.370).

Per Max Verstappen solo quarta posizione, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e alla McLaren di Lando Norris.

Ancora sottotono le Mercedes, con Lewis Hamilton settimo che ha fatto meglio del compagno di squadra George Russell, solo 9°. Tra di loro la Haas di Kevin Magnussen, mentre a chiudere la top ten c’è la Alpine di Fernando Alonso. Sotto tono le Alfa Romeo: 14° Bottas, 19° Zhou.