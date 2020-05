F1, futuro Vettel: le indiscrezioni dopo l'addio alla Ferrari

Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine del 2020 dopo 5 anni avari di soddisfazioni, e le indiscrezioni sul futuro del quattro volte campione del mondo si stanno moltiplicando nel circus. Il pilota tedesco, che sarà sostituito a Maranello da Carlos Sainz, ha dichiarato subito dopo l'annuncio del divorzio che si prenderà tempo per decidere cosa fare nel 2021.

Sfumata la possibilità di un trasferimento in McLaren (sarà Ricciardo a sostituire Sainz e ad affiancare Norris dal 2021), a Vettel restano poche opzioni per competere ad alto livello. La prima è la suggestiva ipotesi legata alla Mercedes: "La nostra priorità è quella di continuare con i nostri attuali piloti, ma ovviamente non possiamo affatto ignorare questo sviluppo di mercato", ha avvisato il boss delle Frecce d'Argento Toto Wolff, che con il tedesco condivide un rapporto di amicizia.

La seconda opzione per Vettel è un trasferimento alla Renault: secondo i rumor riportati da Marca sarebbe in lizza con Fernando Alonso per il posto lasciato libero da Ricciardo. Il team di Enstone starebbe seriamente pensando di far tornare in F1 l'asturiano, che sarebbe quindi in vantaggio sul tedesco.

Vettel potrebbe restare nel circus alla guida dell'Aston Martin, che ha annunciato il suo ritorno nella classe regina dei motori dal 2021 in poi. Anche in questo caso c'è lo zampino di Wolff: un ambizioso progetto a cui Vettel potrebbe prendere parte, portando in dote la sua esperienza.

Secondo il pilota della Racing Point Sergio Perez, la scelta più probabile per Vettel è però quella dell'addio alle corse: "Probabilmente, questo potrebbe essere l’ultimo anno di Vettel in Formula 1. Lo vedo più vicino al ritiro che ad un’altra squadra, ma non lo so. Parlo più come un fan, non so esattamente cosa gli passi per la testa".

SPORTAL.IT | 15-05-2020 13:42