F1: FX Demaison è il nuovo direttore tecnico della Williams

La Williams ha annunciato stamattina Francois-Xavier Demaison come nuovo direttore tecnico del team di Grove.

Demaison assumerà la responsabilità generale del funzionamento tecnico della Williams, comprese progettazione e aerodinamica, è anche uno dei padri della Polo R WRC dominatrice proprio del mondiale Rally WRC dal 2013 al 2016.

“Sono impaziente di unirmi alla Williams – ha detto FX. Iniziamo un viaggio entusiasmante per cambiare le prestazioni del team. Sarà una grande sfida, ma non vedo l’ora di cominciare. Hanno un team di persone fantastico e di talento, spero di poter lavorare con loro e il senior management team per aiutare a tracciare una direzione netta per il futuro e dare una mano alla squadra per raggiungere le posizioni più ambite”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a FX nel team – ha sottolineato Jost Capito, CEO della Williams. Ho visto personalmente le sue capacità tecniche, e i suoi successi sportivi parlano da soli. Portare qualcuno del suo calibro nel nostro team tecnico aiuterà la squadra a seguire una direzione ben definita. Non ho dubbi sulla sua conoscenza e ci aiuterà a fare un altro passo importante verso le nostre ambizioni di vittoria. La Williams è pronta per una sfida entusiasmante e non vedo l’ora di vedere FX mettere mano a questo progetto”.

OMNISPORT | 23-03-2021 13:17