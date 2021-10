F1, Gasly: “Il COTA è una pista emozionante e veloce”

19-10-2021 11:52

Il sesto posto ottenuto da Pierre Gasly a Istanbul nell’ultimo GP di F1 ha caricato ancora di più il pilota francese dell’Alpha Tauri.

Facile dunque aspettarsi che nel prossimo GP degli Stati Uniti, 17° prova del mondiale 2021, Gasly vada nuovamente a caccia di punti pesanti per raggiungere l’obiettivo quinto posto nella speciale classifica costruttori. Regalare altri punti al team vorrebbe dire continuare a lottare con Alpine e Aston Martin, su un tracciato che sulla carta pare davvero favorevole alla sua AT02.

In Turchia la nostra prestazione pura in qualifica è stata molto buona: eravamo a un solo decimo da Ferrari e Red Bull”, ha affermato il francese. “Ero felice di aver conquistato la Top 5 in qualifica. Senza la penalità, la gara sarebbe potuta andare ancora meglio, ma tagliare il traguardo a soli dieci secondi dal podio – alle spalle di due Mercedes, due Red Bull e una Ferrari – è un risultato davvero positivo ed è bello poter dire che siamo nuovamente vicini alla parte alta della classifica”.

“Prossima fermata: Stati Uniti!”, ha proseguito. “Finora non ho mai avuto grandi gare ad Austin. Il miglio risultato è stato il decimo posto ottenuto l’ultima volta che abbiamo corso lì. È una pista davvero emozionante, molto veloce e il primo settore mi piace molto, assomiglia un po’ a Suzuka. Il secondo settore, invece, è più lento e tecnico. Nel complesso è un tracciato molto interessante, anche se penso che questo fine settimana potrebbe essere piuttosto complicato: l’ultima volta che ci avevamo corso, la pista era piuttosto sconnessa e, come abbiamo visto con la MotoGP qualche settimana fa, adesso sembra anche peggio”.

“Questo comporterà la ricerca di un compromesso nell’assetto, ma non sapremo in che termini fino a quando non andremo in pista. Non sono particolarmente preoccupato, perché la nostra macchina si comporta bene ovunque, ma dobbiamo farci trovare preparati così da continuare a chiudere il gap sulla Alpine in campionato”, ha concluso.

OMNISPORT