F1, Gasly lapidario: "La Sprint Race ha interesse solo finanziario"

02-01-2023 19:11

La Sprint Race è format che a naso pubblico e addetti ai lavori non trovano esaltante e la riprova di questa impressione è il parere di Pierre Gasly: “Preferisco il format tradizionale, le qualifiche di sabato e il GP di domenica” sostiene il pilota della Alpine “Sinora il solo vantaggio è di tipo finanziario per la F1, lo spettacolo invece non ne ha tratto beneficio”.

E’ la terza stagione che prevede le Sprint: dopo i 3 fine settimana dedicati a questa novità sia nel 2021 che nel 2022, sarà raddoppiato il numero dei fine settimana con tale format; le tappe che elargiranno punti ai primi 8 classificati e definiranno la griglia della gara sono adesso Baku, Austria, Spa, Qatar, Austin, Brasile.